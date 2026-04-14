Oroscopo 13-19 Aprile 2026 | Classifica dei Segni e Luna Nuova in Ariete per Ricominciare
La settimana dal 14 al 19 aprile 2026 si apre con un cielo che segna un passaggio importante, con Mercurio in sestile con Urano che porta intuizioni rapide e notizie che modificano i piani. A chiudere il periodo, domenica, Marte si congiunge a Saturno, un momento che mette alla prova la stabilità delle decisioni prese e distingue le azioni concrete dalle semplici intenzioni. La Luna Nuova in Ariete introduce un nuovo ciclo di energia e rinascita.
La settimana dal 14 al 19 aprile 2026 entra oggi nella sua fase più densa. Si parte con Mercurio sestile Urano – intuizioni rapide, notizie che cambiano i piani – e si arriva domenica a Marte congiunto Saturno, il test di realtà che separa ciò che ha struttura da ciò che era solo intenzione. In mezzo, venerdì 17, la Luna Nuova in Ariete alle 11:51 apre un varco stretto ma decisivo. Chi lo attraversa con un'idea chiara guadagna terreno; chi resta nel vago disperde energie preziose in un aprile italiano già pieno di impegni e primi caldi. Il corridoio strategico cade tra giovedì 16 e sabato 18. Giovedì Marte sestile Plutone restituisce forza d'azione mirata, mentre il Sole congiunto Chirone porta a galla un tema personale da affrontare senza rimandare.🔗 Leggi su Feedpress.me
Oroscopo settimana 13–19 aprile 2026: classifica dei segni più favoriti e svolta dopo la Luna Nuova in ArieteLa prossima settimana dal 13 al 19 aprile 2026 non è solo una fase di selezione: è un passaggio di verità pratica.
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