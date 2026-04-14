La settimana dal 14 al 19 aprile 2026 si apre con un cielo che segna un passaggio importante, con Mercurio in sestile con Urano che porta intuizioni rapide e notizie che modificano i piani. A chiudere il periodo, domenica, Marte si congiunge a Saturno, un momento che mette alla prova la stabilità delle decisioni prese e distingue le azioni concrete dalle semplici intenzioni. La Luna Nuova in Ariete introduce un nuovo ciclo di energia e rinascita.

La settimana dal 14 al 19 aprile 2026 entra oggi nella sua fase più densa. Si parte con Mercurio sestile Urano – intuizioni rapide, notizie che cambiano i piani – e si arriva domenica a Marte congiunto Saturno, il test di realtà che separa ciò che ha struttura da ciò che era solo intenzione. In mezzo, venerdì 17, la Luna Nuova in Ariete alle 11:51 apre un varco stretto ma decisivo. Chi lo attraversa con un'idea chiara guadagna terreno; chi resta nel vago disperde energie preziose in un aprile italiano già pieno di impegni e primi caldi. Il corridoio strategico cade tra giovedì 16 e sabato 18. Giovedì Marte sestile Plutone restituisce forza d'azione mirata, mentre il Sole congiunto Chirone porta a galla un tema personale da affrontare senza rimandare.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo 13-19 Aprile 2026: Classifica dei Segni e Luna Nuova in Ariete per Ricominciare

Oroscopo settimana 13–19 aprile 2026: classifica dei segni più favoriti e svolta dopo la Luna Nuova in ArieteLa prossima settimana dal 13 al 19 aprile 2026 non è solo una fase di selezione: è un passaggio di verità pratica.

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