Le recenti elezioni in Ungheria hanno visto il sostegno di un’alleanza di leader sovranisti, tra cui politici italiani, serbi, francesi e spagnoli. Meloni, Salvini, Vucic, Weidel, Le Pen e Abascal hanno espresso il loro appoggio a Viktor Orbán. La vittoria del premier ungherese conferma la presenza di un fronte sovranista compatto, che si è espresso attraverso dichiarazioni pubbliche e incontri politici nei mesi precedenti.

Qual è il vero insegnamento delle elezioni ungheresi per l’alleanza sovranista che ha appoggiato Viktor Orbán? Meloni, Salvini, il serbo Vucic, Alice Weidel dell’AfD, Marine Le Pen e lo spagnolo Santiago Abascal di Vox. Tutti comparsi nello spot elettorale con cui appoggiavano il loro amico nazionalista. Con la recente aggiunta, nientemeno, che di J.D. Vance, che nella sua visita preelettorale ha voluto «mandare un segnale a tutti, in particolare ai burocrati di Bruxelles, che hanno fatto di tutto per tenere a bada il popolo ungherese perché non apprezzano il loro leader, che si è effettivamente schierato dalla parte della sua gente». Il...🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Orbán, e tutti quelli bravi a fare i sovranisti con il coin degli altri

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