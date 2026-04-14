OpenAI punta al risparmio | acquisita l’IA finanziaria Hiro

OpenAI ha annunciato di aver acquisito Hiro, un'azienda specializzata in intelligenza artificiale nel settore finanziario. L’obiettivo dichiarato è integrare le tecnologie di modelli linguistici avanzati con strumenti dedicati alla gestione del risparmio privato. La notizia conferma l’intenzione di espandere le applicazioni dell’IA in ambito finanziario, puntando a sviluppare soluzioni più efficienti e innovative per gli utenti.

L'integrazione tra i modelli linguistici avanzati e la gestione del risparmio privato compie un passo decisivo con l'acquisizione di Hiro da parte di OpenAI. La startup specializzata in pianificazione finanziaria tramite intelligenza artificiale passerà sotto il controllo della società che sviluppa ChatGPT, portando con sé un team tecnico esperto e una tecnologia focalizzata sulla precisione dei calcoli matematici applicati alla finanza personale. L'operazione, che assume i connotati di un acqui .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - OpenAI punta al risparmio: acquisita l’IA finanziaria Hiro MrBeast nel fintech: acquisita Step, l’app per la Gen Z e l’educazione finanziaria. Un nuovo business per il creator.MrBeast, il celebre creator digitale statunitense, ha completato l'acquisizione di Step, un'app bancaria rivolta alla Generazione Z. Leggi anche: OpenAI ha venduto l’anima al diavolo: darà la sua IA al Pentagono al posto di Anthropic