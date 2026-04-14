Opa su Ferretti il miliardario Komarek acquisisce il 56% delle azioni previste
Si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto (OPA) di Kkgc Marittime su Ferretti, con il tentativo di acquisire il 29,9% delle azioni. Tuttavia, alla fine l'operazione ha portato il gruppo a detenere il 23,25% delle azioni. Il miliardario Komarek ha aumentato la sua quota, arrivando a controllare il 56% del capitale sociale della società. La vendita si è chiusa con risultati inferiori alle aspettative iniziali.
Si è chiusa al di sotto delle aspettative massime l’Opa di Kkgc Marittime su Ferretti. Partita con l’obiettivo di raggiungere il 29,9% dell’azionariato del colosso della nautica di lusso, alla fine si è fermata al 23,25%. Sono state portare in adesione 29,6 milioni di azioni, acquisendo così il.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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