Opa su Ferretti il miliardario Komarek acquisisce il 56% delle azioni previste

Si è conclusa l'offerta pubblica di acquisto (OPA) di Kkgc Marittime su Ferretti, con il tentativo di acquisire il 29,9% delle azioni. Tuttavia, alla fine l'operazione ha portato il gruppo a detenere il 23,25% delle azioni. Il miliardario Komarek ha aumentato la sua quota, arrivando a controllare il 56% del capitale sociale della società. La vendita si è chiusa con risultati inferiori alle aspettative iniziali.