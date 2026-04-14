Omicidio Massa i genitori di due giovani arrestati | Non abbiamo insegnato loro a essere violenti | Il 17enne fermato sarebbe un campione di boxe

I genitori di due giovani coinvolti in un omicidio in città hanno dichiarato di non aver mai insegnato loro comportamenti violenti. Uno dei 17enni fermati, che avrebbe anche un passato nel pugilato, è stato arrestato nelle ultime ore. Nel frattempo, un padre si è offerto di contribuire alle spese di studio del fratello di uno dei ragazzi coinvolti, che è rimasto orfano di padre.

Oltre alla famiglia e ai cari di Giacomo Bongiorni, che hanno perso un figlio, un padre, un compagno e un amico, ci sono altre due famiglie distrutte dal brutale pestaggio nel quale l'uomo ha perso la vita. Si tratta di quella di Alexandru Ionut Miron e di quella di Eduardo Alin Carutasu, i due giovani romeni arrestati dai carabinieri con l'accusa di concorso in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Miron e Carutasu avrebbero colpito a ripetizione - insieme ad altri tre giovanissimi - il 47enne, anche quando era già a terra. "Siamo distrutti, non gli abbiamo insegnato a essere violenti, speriamo di poter chiedere scusa", sono le parole dei padri dei due indagati riportate dal Corriere Fiorentino.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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