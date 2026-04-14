Omicidio Fabio Ascione nel giorno dei funerali in manette i responsabili

Nel giorno in cui si sono svolti i funerali di Fabio Ascione, un ragazzo di 20 anni ucciso a Ponticelli, i carabinieri di Napoli hanno arrestato due persone ritenute responsabili dell’omicidio. Ascione aveva appena terminato il turno di lavoro in una sala Bingo e stava rientrando a casa all’alba quando è stato colpito. Le forze dell’ordine hanno eseguito i provvedimenti durante le indagini in corso.

Nel giorno dei funerali di Fabio Ascione, il 20enne ammazzato a Ponticelli mentre rientrava a casa all'alba dopo il turno di lavoro in una sala Bingo, i carabinieri di Napoli hanno fermato due persone. Si tratta di un 23enne e un 17enne.I fermati Il 23enne, F.P.A., si è costituito, accompagnato.🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Omicidio Fabio Ascione, ok a funerali pubblici domani. Libera: “Importante esserci per far sentire voce” Omicidio di Fabio Ascione, ritirato il divieto ai funerali; ci sarà anche Don Mimmo BattagliaDa Bruno Vallefuoco, referente di Libera Campania per la Memoria e papà di Alberto, vittima innocente di camorra, era stato affidato ai social, ieri,... Argomenti più discussi: Ventenne ucciso a Napoli, Fabio Ascione non era l’obiettivo ma c’è omertà: vietati i funerali; Blog | Ucciso Fabio Ascione, ennesima vittima innocente: Napoli ha smesso di vivere e di sperare; Omicidio Fabio Ascione a Napoli in zona Ponticelli, trovato solo un bossolo: l'ipotesi della lite; Omicidio Fabio Ascione, sospetti su un giovane vicino al clan. Svolta nelle indagini sull'omicidio dell'innocente Fabio Ascione a poche ore dai funerali: fermati un minore e il nipote del ras dei De Micco. - facebook.com facebook Parla il figlio di una vittima dei clan: "Qui non ci sono controlli" - Il commento dopo l'omicidio di Fabio Ascione: "Troppo facile reperire armi, i ragazzi si sentono liberi di fare quello che vogliono" @TgrRai x.com