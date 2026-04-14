La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati due persone, gestori di un bar a Crans Montana, in relazione a un incendio divampato nella notte di Capodanno. L’incendio ha provocato la morte di 41 giovani, tra cui sei italiani, e il ferimento di altre 115 persone. L’indagine riguarda i reati di omicidio e incendio colposo.

La Procura di Roma ha iscritto nel registro degli indagati Jacques e Jessica Moretti, gestori del bar Le Constellation di Crans Montana, dove la notte di Capodanno hanno perso la vita 41 giovani, fra cui 6 italiani, e altri 115 sono rimasti feriti. Nel fascicolo aperto a piazzale Clodio, coordinato dal procuratore Francesco Lo Voi con l'aggiunto Giovanni Conzo e il pm Stefano Opilio, si procede per disastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica. Agli atti dell'inchiesta capitolina ci sono le testimonianze dei ragazzi italiani rimasti feriti nel rogo...🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Omicidio e incendio colposi, coniugi Moretti indagati a Roma

Crans Montana, coniugi Moretti indagati a Roma per omicidio e incendio colposiDisastro colposo, omicidio plurimo colposo, incendio e lesioni gravissime: sono queste le accuse ipotizzate dalla Procura di Roma per Jaques Moretti...

I coniugi Moretti indagati anche Roma per la strage di Crans-Montana. Contestati il disastro, l’omicidio plurimo, l’incendio e le lesioni gravissime:La Procura di Roma iscrive nel registro degli indagati i proprietari del locale teatro della tragedia di Capodanno a Crans-Montana.

Crans-Montana, i coniugi Moretti indagati a Roma