Due giovani sono stati fermati nelle ultime ore a Napoli in relazione all’omicidio di un ventenne avvenuto all’alba del 7 aprile. Uno dei fermati è maggiorenne, l’altro minorenne. La vittima è stata colpita con un colpo di pistola al petto vicino alla sua abitazione. Le forze dell’ordine hanno confermato i fermi senza fornire ulteriori dettagli sui motivi dell’episodio o sull’identità delle persone coinvolte.

NAPOLI, 14 APRILE 2026 – Due giovani, uno maggiorenne e uno minorenne, sono stati sottoposti a fermo per l’omicidio di Fabio Ascione, il ventenne ucciso all’alba del 7 aprile con un colpo di pistola al petto nei pressi della sua abitazione. Il maggiorenne, Francesco Pio Autiero, 23 anni, si è consegnato ai carabinieri della stazione Napoli-Poggioreale accompagnato dal proprio legale, mentre il minorenne è stato rintracciato e fermato dai militari. Il provvedimento è stato emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli per omicidio volontario, porto e detenzione illegale di arma da fuoco, con l’aggravante delle finalità mafiose. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Ascione, estraneo a contesti criminali, sarebbe stato colpito accidentalmente da un proiettile esploso a distanza ravvicinata, tra i 40 e i 50 centimetri.🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Omicidio Ascione, due fermi a Napoli

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