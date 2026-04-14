Omicidio a Ravenna trovato per strada cadavere di 29enne senegalese ucciso a coltellate ipotesi di lite finita male - VIDEO

A Ravenna è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 29 anni, originario del Senegal, con ferite da arma da taglio. Il cadavere è stato rinvenuto lungo una strada, mentre poco distante è stato individuato un uomo di 36 anni del Mali con ferite, che è stato successivamente soccorso. Le forze dell'ordine stanno indagando sul possibile collegamento tra i due episodi, ipotizzando che si possa trattare di una lite finita male.