Omicidio a Ravenna trovato per strada cadavere di 29enne senegalese ucciso a coltellate ipotesi di lite finita male - VIDEO
A Ravenna è stato trovato il corpo senza vita di un uomo di 29 anni, originario del Senegal, con ferite da arma da taglio. Il cadavere è stato rinvenuto lungo una strada, mentre poco distante è stato individuato un uomo di 36 anni del Mali con ferite, che è stato successivamente soccorso. Le forze dell'ordine stanno indagando sul possibile collegamento tra i due episodi, ipotizzando che si possa trattare di una lite finita male.
A poca distanza dal luogo del ritrovamento è stata individuata anche una seconda persona ferita, un 36enne originario del Mali che è stato successivamente soccorso. Le autorità ipotizzano un collegamento tra i due casi Nelle prime ore del mattino di martedì 14 aprile è stato ritrovato in una.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Ravenna, trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito. Si indaga per omicidioA Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne.
Cadavere in un ex tiro al volo a San Basilio, la vittima è Denis Rabbei: l’ipotesi di una lite finita maleUn cadavere è stato trovato in un ex tiro al volo a San Basilio: il corpo è di un 37enne moldavo, che si chiamava Denis Rabbei.
Ponticelli, svolta nell'omicidio di Fabio Ascione: fermati due giovani, oggi i funerali x.com
“Siamo distrutti, non doveva finire così ma i ragazzi son stati aggrediti e si sono difesi” Le parole del padre di uno dei ragazzi indagati per l’omicidio di Giacomo Bongiorni, il 47enne aggredito dal branco in strada e picchiato fino la morte davanti al figlioletto 11 - facebook.com facebook