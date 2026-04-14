Omicidio a Foggia la vittima è un istruttore di palestra

A Foggia è avvenuto un omicidio che ha coinvolto un istruttore di palestra di 42 anni, conosciuto come Dino. La vittima è stata trovata priva di vita in un'area della città, e le forze dell'ordine stanno indagando sul caso. Al momento, non sono state rese note le circostanze dell’accaduto o eventuali sospetti. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità e delle persone che conoscevano la vittima.

Annibale, detto Dino, Carta, un personal trainer di 42 anni. È l’uomo uccisoquesta sera in via Caracciolo a Foggia. Il 42enne è statao ucciso a colpi d’arma da fuoco nei pressi della sua abitazione, nella zona dello Stadio. Carta non aveva mai avuto problemi con. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Omicidio a Foggia, la vittima è un istruttore di palestra Palestra horror, istruttore accusato di abusi su tre adolescentiSENIGALLIA - Un massaggio che diventa una carezza spinta, una fetta di torta usata come pretesto per dare un bacio poi respinto, messaggi su... Leggi anche: «Siamo state molestate in palestra». Tre ragazzine di Senigallia mandano a processo l'istruttore