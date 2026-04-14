Oltre 120 passeggeri bloccati a Linate per i ritardi causati dal nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere

Domenica 12 aprile, all’aeroporto di Milano Linate, 124 passeggeri sono rimasti a terra a causa di ritardi legati all’implementazione di un nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere. La maggior parte di loro, circa il 78%, non è riuscita a salire a bordo dei voli programmati. La situazione ha causato disagi tra i viaggiatori, che hanno dovuto attendere ulteriori aggiornamenti e soluzioni da parte delle compagnie aeree e delle autorità aeroportuali.

Più di cento passeggeri - 124 per la precisione, il 78% - domenica 12 aprile sono rimasti a terra all’aeroporto di Milano Linate senza riuscire a imbarcarsi su un volo EasyJet per Manchester a causa delle lunghe code per il nuovo sistema d’ingresso elettronico alle frontiere per i cittadini extra-europei (il cosiddetto EntryExit System o Ees ), introdotto anche per quelli del Regno Unito dopo la Brexit. Lo hanno riportato i media britannici, citando alcuni protagonisti di questa disavventura. La compagnia low-cost ha ritardato il decollo di 52 minuti per consentire a quanti più passeggeri possibile di superare i controlli, ma l’aereo è stato costretto a partire quando l’equipaggio ha raggiunto il limite massimo di ore di servizio consentite dalle normative sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Oltre 120 passeggeri bloccati a Linate per i ritardi causati dal nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere Oltre cento passeggeri bloccati a Linate per i ritardi causati dal nuovo sistema di controllo elettronico alle frontierePiù di cento passeggeri domenica 12 aprile sono rimasti a terra all’aeroporto di Milano Linate senza riuscire a imbarcarsi su un volo EasyJet per... Caos a Linate: il nuovo sistema biometrico blocca 120 passeggeriIl caos operativo all’aeroporto di Milano Linate ha trasformato la mattinata di lunedì 13 aprile in un incubo logistico per decine di passeggeri,... BARI - Operazione su un paziente di 60 anni con massa di oltre 3 centimetri. Roberto Settembre: “Sfida era eliminare la lesione preservando la funzionalità della mano” - facebook.com facebook Oltre mille nomi di Hollywood hanno firmato una lettera contro la fusione tra Paramount e Warner Bros. Tra i firmatari Joaquin Phoenix, Kristen Stewart, Mark Ruffalo, Jane Fonda, Yorgos Lanthimos… x.com