Oltre 120 passeggeri bloccati a Linate per i ritardi causati dal nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere

Da ilsole24ore.com 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 aprile, all’aeroporto di Milano Linate, 124 passeggeri sono rimasti a terra a causa di ritardi legati all’implementazione di un nuovo sistema di controllo elettronico alle frontiere. La maggior parte di loro, circa il 78%, non è riuscita a salire a bordo dei voli programmati. La situazione ha causato disagi tra i viaggiatori, che hanno dovuto attendere ulteriori aggiornamenti e soluzioni da parte delle compagnie aeree e delle autorità aeroportuali.

Più di cento passeggeri - 124 per la precisione, il 78% - domenica 12 aprile sono rimasti a terra all’aeroporto di Milano Linate senza riuscire a imbarcarsi su un volo EasyJet per Manchester a causa delle lunghe code per il nuovo sistema d’ingresso elettronico alle frontiere per i cittadini extra-europei (il cosiddetto EntryExit System o Ees ), introdotto anche per quelli del Regno Unito dopo la Brexit. Lo hanno riportato i media britannici, citando alcuni protagonisti di questa disavventura. La compagnia low-cost ha ritardato il decollo di 52 minuti per consentire a quanti più passeggeri possibile di superare i controlli, ma l’aereo è stato costretto a partire quando l’equipaggio ha raggiunto il limite massimo di ore di servizio consentite dalle normative sulla sicurezza.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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