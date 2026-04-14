Ogni anno a Bologna chiudono 150 negozi di vicinato E per chi resiste l' affitto è sempre più caro

A Bologna ogni anno chiudono circa 150 negozi di vicinato, riducendo il numero di punti vendita di prossimità sia in città che in provincia. I negozi che continuano ad operare devono affrontare un aumento costante dei costi dell’affitto, che rende più difficile mantenere aperte le attività commerciali locali. La diminuzione dei negozi di vicinato è un fenomeno che coinvolge l’intera area urbana e rurale della zona.

In città e in provincia di Bologna ci sono sempre meno negozi di prossimità. E quelli che rimangono devono fare fronte a un costo dell’affitto in continua crescita. È la situazione che emerge dal nuovo rapporto sul commercio di prossimità dell'Osservatorio reciprocità e commercio locale di.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

“Se chiudono i negozi di vicinato, paga anche chi compra online”Ogni volta che un negozio chiude, il territorio perde qualcosa: un servizio, un presidio, un lavoro, un pezzo di vita quotidiana.

Milano, spariscono i negozi: ogni giorno ne chiudono cinqueOgni giorno a Milano cinque saracinesche vengono abbassate per non riaprire mai più.

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Ogni anno a Bologna chiudono 150 negozi di vicinato. E per chi resiste l'affitto è sempre più caroLo dice l'ultimo rapporto Nomisma sul commercio di prossimità: mentre ristorazione e grosse imprese aumentano, le piccole botteghe scompaiono. La mappa della crisi e quali sono i settori più fragili ... bolognatoday.it

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Oggi, come ogni anno, lo ricordiamo con rispetto e gratitudine. Per non dimenticare. #fabrizioquattrocchi #14aprile #Italia x.com