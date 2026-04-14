Oggi e domani si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions

Oggi e domani si disputano le gare di ritorno dei quarti di finale della Champions League, con alcune squadre che cercano di ribaltare i risultati dell’andata. Le partite si svolgono in diversi stadi europei e vedono la partecipazione di club provenienti da vari paesi. Le squadre coinvolte si preparano a una sfida decisiva, con alcune già in vantaggio e altre che devono recuperare punti per accedere alle semifinali.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. 90 minuti per giocarsi l'accesso alle semifinali di Champions League. Le gare di andata sono state spettacolari, con tre vittorie su quattro ottenute dalle squadre fuori casa, che adesso dovranno resistere al tentativo di rimonta e provare a chiudere i conti. Il programma dei quarti di finale. Martedì 14 aprile sono in programma le prime due sfide di ritorno dei quarti di finale di Champions League sono Liverpool-Psg e Atletico Madrid-Barcellona. I campioni...🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Oggi e domani si gioca il ritorno dei quarti di finale di Champions Quando si gioca VakifBank Istanbul-Milano, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d’andata in programma questa sera all’Allianz Cloud, Milano sarà chiamata a fare visita al VakifBank Istanbul per il ritorno dei... Quando si gioca Fenerbahce Istanbul-Scandicci, ritorno quarti Champions League volley femminile: orario, programma, tvDopo il confronto d’andata in programma questa sera al Pala BigMat di Firenze, Scandicci sarà chiamata a fare visita al Fenerbahce Istanbul per il... PRONOSTICO RITORNO OTTAVI DI FINALE CHAMPIONS LEAGUE #Calcio #Football #ChampionsLeague Argomenti più discussi: Oggi e domani si corre il 13° Rally Valli Biellesi; Educare alla Sostenibilità ieri, oggi e domani. Riflessioni a partire dalle esperienze del Laboratorio Didattico Ambientale della Città Metropolitana di Firenze; Da domani si rientra, quali altri ponti aspettano il mondo della scuola?; Meteo Roma | Oggi | Domani | Previsioni 15 Giorni. #Santodelgiorno Oggi è Santa Liduina - facebook.com facebook #ChampionsLeague, il programma delle gare di oggi x.com