Obiettivo donna Una settimana di visite esami e consulenze all’ospedale Le Scotte

Dal 22 al 29 aprile, l’ospedale Le Scotte ospita una serie di visite, esami e consulenze dedicate alla salute femminile. L’iniziativa fa parte dell'(H)Open day sulla salute della donna, promosso dalla Fondazione Onda, e coinvolge l’Unità Operativa di riferimento. Durante la settimana, saranno disponibili servizi gratuiti rivolti alle donne, con l’obiettivo di promuovere controlli e prevenzione.

Una settimana dedicata alla salute della donna: dal 22 al 29 aprile l’AouS aderisce all’(H)Open day sulla salute della donna promossa da Fondazione Onda. L’ ospedale Le Scotte offre servizi clinici, diagnostici e informativi, a titolo gratuito, in numerose aree specialistiche. Le prenotazioni, laddove richieste, sono aperte da ieri (eccetto per visite Senologiche da prenotarsi solo nei giorni e orari indicati). Mercoledì 22 aprile, in Procreazione medicalmente assistita, verranno effettuate consulenze ginecologiche in presenza dalle 9.30 alle 13.30, nell’ambulatorio della sterilità che si trova al lotto 5, piano -3; con prenotazione allo 0577 586639 o 586631, dal lunedì al venerdì, la mattina.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Obiettivo donna. Una settimana di visite, esami e consulenze all’ospedale Le Scotte Open day psoriasi, all’ospedale Landolfi di Solofra visite e consulenze gratuiteLa psoriasi è una patologia infiammatoria cronica che interessa la pelle, ma può avere un coinvolgimento sistemico, con possibili ripercussioni... Salute della donna: una settimana di visite e controlli gratuiti in AoupUna settimana interamente dedicata alla salute della donna, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: dal 22 al 29 aprile, in occasione... Argomenti più discussi: Obiettivo donna. Una settimana di visite, esami e consulenze all’ospedale Le Scotte; Donne e Impresa 2026; Salute delle donne: una settimana di visite e consulenze gratuite al Civile; (H) Open Week sulla salute della donna: consulti ed esami gratuiti per la prevenzione femminile. L’Associazione Donna Chiama Donna di Vicenza, con il patrocinio del Comune di Noventa Vicentina e dei Comuni dell’IPA Area Berica, promuove questo incontro con l’obiettivo di accrescere la consapevolezza su un tema ancora poco discusso ma di gran - facebook.com facebook