Nuovo Centro di Raccolta di Avellino primo sopralluogo tecnico

Lunedì 13 aprile 2026, un tecnico incaricato dall’ATO ha condotto un sopralluogo nell’area di via Zoccolari, nell’ex Cecchini, scelta per il nuovo Centro di Raccolta e Isola Ecologica di Avellino. L’ispezione ha riguardato l’area destinata alla realizzazione dell’impianto, senza ulteriori dettagli sulle fasi successive o sui tempi di completamento.

Nella mattinata di lunedì 13 aprile 2026, un tecnico incaricato dall’ATO (Ambito Territoriale Ottimale) ha effettuato un sopralluogo nell’area individuata per la realizzazione del nuovo Centro di RaccoltaIsola Ecologica della città, in via Zoccolari, presso l’ex Cecchini. L’intervento, pari ad.🔗 Leggi su Avellinotoday.it InStabile, nuovo sopralluogo tecnico. Biti: “Prioritario il rispetto della legge”Firenze, 4 marzo 2026 – Esprime "apprezzamento per le attività di" InStabile culture in movimento ma è "impossibile derogare alle norme vigenti e... Incidente tecnico nel centro di Borgofranco d'Ivrea: camion della raccolta rifiuti rovescia il proprio carico in carreggiataDisagi nella mattinata di oggi, giovedì 9 aprile 2026, nel centro di Borgofranco d'Ivrea dove un mezzo della raccolta rifiuti della Scs ha perso il...