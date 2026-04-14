La federazione internazionale di nuoto ha deciso che gli atleti provenienti da Russia e Bielorussia potranno partecipare alle competizioni ufficiali, gareggiando con l’inno e la bandiera dei rispettivi paesi. Questa decisione segna una modifica rispetto alle restrizioni precedenti, che avevano escludo gli nuotatori di queste nazionalità da eventi internazionali. La riabilitazione degli atleti si concretizza così con la possibilità di competere sotto bandiere nazionali, in assenza di divieti ufficiali.

La riabilitazione degli atleti russi e bielorussi continua. Dopo che le Federazioni Internazionali di Ginnastica e di Judo avevano aperto alla possibilità dei rappresentati di questi Paesi di competere con inni e bandiere, lo stesso è stato stabilito da World Aquatics (Federazione Internazionale del Nuoto). E’ arrivata, infatti, la revoca delle sanzioni verso gli atleti russi e bielorussi alle competizioni di nuoto organizzate dalla Federazione mondiale. Conseguenza: i nuotatori in questioni avranno modo di gareggiare coi propri tratti distintivi e non più come neutrali. Una presa di posizione legata al superamento di rigidi criteri: almeno quattro controlli antidoping consecutivi, oltre a oltre 700 screening già effettuati dall’International Testing Agency e dall’Aquatics Integrity Unit.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto, World Aquatics apre a russi e bielorussi: potranno gareggiare con inni e bandiere

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