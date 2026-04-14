Nuoto Campionati italiani indoor | argento nei 5 mila metri per la Polisportiva Riccione
La Polisportiva Riccione ha concluso i Campionati Italiani di nuoto di fondo indoor con un risultato di rilievo, ottenendo una medaglia d’argento nei 5 mila metri. La società romagnola si è distinta in questa competizione, confermando il suo ruolo tra le protagoniste del nuoto di fondo a livello nazionale. La partecipazione si è svolta con risultati che rafforzano la presenza della polisportiva nel panorama sportivo italiano.
Si chiude con risultati di grande prestigio e segnali estremamente positivi l’esperienza della Polisportiva Riccione ai Campionati Italiani di nuoto di fondo indoor, manifestazione che ha riportato la società romagnola tra le protagoniste del panorama nazionale. Il risultato più prestigioso porta.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Zaynab Dosso trionfa nei 60 metri ai Campionati Italiani Assoluti IndoorZaynab Dosso si è aggiudicata il titolo nei 60 metri piani femminili ai Campionati Italiani Assoluti Indoor, fermando il cronometro a 7.
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