Nuoto Campionati italiani indoor | argento nei 5 mila metri per la Polisportiva Riccione

La Polisportiva Riccione ha concluso i Campionati Italiani di nuoto di fondo indoor con un risultato di rilievo, ottenendo una medaglia d’argento nei 5 mila metri. La società romagnola si è distinta in questa competizione, confermando il suo ruolo tra le protagoniste del nuoto di fondo a livello nazionale. La partecipazione si è svolta con risultati che rafforzano la presenza della polisportiva nel panorama sportivo italiano.