A Budapest, nonostante la sconfitta alle recenti elezioni, le procedure legali contro alcuni attivisti antifascisti continuano. Le autorità hanno mantenuto le accuse e i processi in corso, senza interruzioni o modifiche significative rispetto al passato. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni politiche e giudiziarie che riguarda da tempo il trattamento degli oppositori e delle minoranze nel paese.

DOPO IL VOTO IN UNGHERIA I timori dei ricercati a rischio estradizione. Salis annuncia la fine definitiva del suo processo DOPO IL VOTO IN UNGHERIA I timori dei ricercati a rischio estradizione. Salis annuncia la fine definitiva del suo processo Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Viktor Orbán ha perso le elezioni, ma i processi di Budapest contro gli antifascisti non sono finiti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - «Nulla è cambiato». A Budapest l’antifascismo resta un reato

Sparito nel nulla, riappare all’estero: Erik Tini trovato a BudapestIl ritrovamento di Erik Tini rappresenta la conclusione positiva di una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso non solo la comunità di Peri di...

Lupo ‘declassato’: “Allarmi ingiustificati. E abbatterli resta comunque un reato”Ascoli, 24 gennaio 2026 – Anche la Regione Marche, come da direttiva Ue, ha declassato il lupo da specie rigorosamente protetta a protetta.

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Il vento di Budapest e il panico dei sovranisti sconfitti x.com

Agenzia Vista. . Bagno di folla a Budapest per Magyar che sventola la bandiera ungherese dopo vittoria alle elezioni - facebook.com facebook