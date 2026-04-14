Note di inchiostro – Cosa rivela la scrittura di un musicista | a Torrevecchia Teatina un incontro sulla grafologia

Domenica 19 aprile alle 17 si terrà nella sala teatro di Torrevecchia Teatina il quarto appuntamento del ciclo dedicato a musica e grafologia, intitolato “Note di inchiostro – Cosa rivela la scrittura di un musicista”. L'evento si svolge nell'auditorium e si concentra sull'analisi della scrittura dei musicisti, approfondendo le caratteristiche che può svelare attraverso la grafologia. La manifestazione coinvolge esperti del settore e appassionati di musica e scrittura.

Domenica 19 aprile, alle ore 17, nell'auditorium - Teatro delle Arti di Torrevecchia Teatina, c'è il quarto incontro del ciclo dedicato a musica e grafologia, dal titolo “Note di inchiostro – Cosa rivela la scrittura di un musicista”.L’iniziativa è curata dall’associazione Kalós e vedrà come.🔗 Leggi su Chietitoday.it Sororanze festival sabato 14 febbraio a Torrevecchia TeatinaSabato 14 febbraio 2026 dalle 16 al Mla/Museo Lettera d’Amore di Torrevecchia Teatina, si terrà il 4° appuntamento con il “Sororanze festival – rete... Una panchina gialla contro bullismo e cyberbullismo a Torrevecchia Teatina: è il dono di Libra Aps-EtsVenerdì 17 aprile, dalle ore 9, Torrevecchia Teatina, insieme alle scuole, vivrà un momento di grande impatto sociale insieme all’Aps Ets Libra: la...