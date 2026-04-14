Non risponde alle chiamate radio non compila verbali ma accetta volentieri le coccole di turisti e cittadini

A Amsterdam, un agente di pattuglia è stato notato mentre evitava di rispondere alle chiamate radio e non compilava verbali, comportamenti che hanno attirato l'attenzione. Nel frattempo, si mostrava disponibile ad accettare coccole da parte di turisti e cittadini, creando un contrasto tra le aspettative di ruolo e il comportamento osservato. La situazione è stata segnalata, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni sul motivo di tali atteggiamenti.

C ’è un agente di pattuglia ad Amsterdam che non risponde alle chiamate radio, non compila verbali e accetta volentieri le coccole dei turisti. Si chiama Nimis, è un gatto nero e dal suo quartier generale, una chiatta ormeggiata al Waterlooplein, sorveglia il canale di competenza con piglio professionale. Questa è la sua storia. Facce feline, le espressioni più belle dei gatti. guarda le foto La storia di Nimis, gatto poliziotto di Amsterdam. Lydia Faber, 47 anni, vive con Nimis su un’imbarcazione ormeggiata sui canali della capitale olandese. Quando il gatto era ancora un cucciolo, ha deciso di fargli indossare un giubbotto di salvataggio giallo fluorescente per proteggerlo dall’acqua.🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Non risponde alle chiamate radio, non compila verbali, ma accetta volentieri le coccole di turisti e cittadini Non risponde alle chiamate, anziano salvato dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoIeri pomeriggio, un anziano di Volturara Irpina è stato soccorso dai Carabinieri della locale Stazione e trasferito... Ardea, non risponde alle chiamate, 70enne trovato senza vita in cucinaL’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri dopo la segnalazione: l’uomo viveva da solo ed era diabetico.