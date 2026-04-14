Una persona ha presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno dopo che la sua azienda, con sede in Albania e una filiale ad Ancona, lo aveva inviato a lavorare stabilmente nel capoluogo dorico. La questura ha però rigettato la richiesta di rinnovo, non riconoscendo il soggetto come dirigente, e quindi non concedendo il permesso. La situazione riguarda la compatibilità tra il ruolo lavorativo e il permesso di soggiorno richiesto.

Chiede il rinnovo del permesso di soggiorno perché la sua azienda, con sede in Albania e una succursale anche ad Ancona, lo aveva mandato a lavorare fisso nel capoluogo dorico ma la questura aveva respinto il rinnovo. Mancava il nulla osta del distacco e il richiedente era solo un operaio altamente specializzato e non un dirigente. Per il Tar però il decreto con cui è stato negato il rinnovo all’operaio, un cittadino albanese, va annullato. "Ha lo stesso diritto di un dirigente a restare in Italia se l’azienda lo assume". La questura di Ancona non poteva bloccare il rinnovo del permesso di soggiorno solo perché mancava il nuovo nulla osta al distacco.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non è dirigente, il permesso non viene dato

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