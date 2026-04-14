A Siniscola, una neonata è stata lasciata in auto sotto il sole mentre i genitori erano impegnati a fare la spesa. L’auto è rimasta parcheggiata per circa venti minuti, espandendosi rapidamente la temperatura all’interno. La scena si è ripetuta più volte, creando un rischio concreto per la bambina e attirando l’attenzione sulla gestione dei bambini in auto. Nessun dettaglio sulle conseguenze immediate o sulle eventuali sanzioni è stato comunicato.

Venti minuti sotto il sole: l’auto diventa una trappola. Una scena che si ripete, e ogni volta sfiora la tragedia. A Siniscola, in provincia di Nuoro, una bambina di appena sei mesi è stata lasciata sola in auto, parcheggiata sotto il sole nel piazzale di un supermercato. I genitori, due turisti cechi, si erano allontanati per fare la spesa, lasciando la piccola nell’abitacolo proprio nelle ore più calde della giornata. Un dettaglio che, in casi come questo, fa tutta la differenza: bastano pochi minuti perché la temperatura interna di un’auto salga rapidamente, trasformandosi in una trappola pericolosa. Secondo quanto ricostruito, la neonata sarebbe rimasta sola per circa venti minuti.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Neonata lasciata in auto sotto il sole mentre i genitori fanno la spesa: paura a Siniscola

Figlia di 6 mesi lasciata in auto a Siniscola mentre fanno la spesa al supermercato, genitori denunciatiLasciano la figlia in macchina chiusa in auto, sotto il sole, fuori da un supermercato di Siniscola.

A Nuoro, bimba di sei mesi lasciata in auto al sole mentre i genitori fanno la spesa: denunciatiI genitori vanno a fare la spesa e lasciano la figlia di sei mesi all’interno dell’auto parcheggiata sotto il sole: è accaduto nel primo pomeriggio...

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Neonata lasciata in auto sotto il sole per 20 minuti: salvata in tempo #cronaca #sicurezza - facebook.com facebook