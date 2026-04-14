Neonata abbandonata e morta in un campus Usa | 65enne accusata di omicidio grazie al Dna 45 anni dopo
Una neonata abbandonata e trovata morta in un campus negli Stati Uniti è rimasta senza responsabile per 45 anni. L’indagine si è riaperta grazie alle analisi del DNA e alla genealogia genetica, che hanno portato all’identificazione della madre. La donna, di 65 anni, è ora accusata di omicidio. La scoperta è avvenuta dopo un lungo percorso investigativo che ha coinvolto tecniche di identificazione genetica.
Il caso per 45 anni è rimasto irrisolto ma grazie alle analisi del dna e alla genealogia genetica, gli investigatori son riusciti a identificare la madre, Nancy Jean Trottier una 65enne ora accusata di omicidio.🔗 Leggi su Fanpage.it
Neonata uccisa e abbandonata in strada, dopo 33 anni il Dna incastra la madre: “Non smetteva di piangere”La neonata venne rinvenuta nel settembre del 1993 in strada all’interno di un sacco della spazzatura a Long Island ma la madre non venne identificata.
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