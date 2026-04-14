Neonata abbandonata e morta in un campus Usa | 65enne accusata di omicidio grazie al Dna 45 anni dopo

Una neonata abbandonata e trovata morta in un campus negli Stati Uniti è rimasta senza responsabile per 45 anni. L’indagine si è riaperta grazie alle analisi del DNA e alla genealogia genetica, che hanno portato all’identificazione della madre. La donna, di 65 anni, è ora accusata di omicidio. La scoperta è avvenuta dopo un lungo percorso investigativo che ha coinvolto tecniche di identificazione genetica.