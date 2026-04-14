Nell' Agrigentino il diesel fra i più cari d' Italia il presidente del Codacons | Sciacallaggio che va denunciato
Nell'Agrigentino, il prezzo del diesel si colloca tra i più elevati in Italia. Il presidente del Codacons ha definito la situazione uno sciacallaggio, invitando a denunciare eventuali comportamenti illegali o speculativi. La questione ha attirato l'attenzione di associazioni di consumatori e autorità, che si stanno occupando di verificare le cause di questa differenza di prezzi rispetto ad altre zone del paese.
"È inaccettabile che nell’Agrigentino il diesel sia fra i più cari d'Italia: siamo davanti a uno sciacallaggio che va denunciato." L’avvocato Pierluigi Cappello, presidente provinciale del Codacons, segnala rincari "ingiustificabili e fuori da ogni logica di mercato" che rendono il carburante fra.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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