Nell' Agrigentino il diesel fra i più cari d' Italia il presidente del Codacons | Sciacallaggio che va denunciato

Nell'Agrigentino, il prezzo del diesel si colloca tra i più elevati in Italia. Il presidente del Codacons ha definito la situazione uno sciacallaggio, invitando a denunciare eventuali comportamenti illegali o speculativi. La questione ha attirato l'attenzione di associazioni di consumatori e autorità, che si stanno occupando di verificare le cause di questa differenza di prezzi rispetto ad altre zone del paese.