Nel giorno dei funerali in manette i responsabili - 23 e 17 anni - dell' omicidio del 20enne incensurato Fabio Ascione

Durante i funerali di Fabio Ascione, un 20enne incensurato ucciso con un colpo di pistola al torace mentre tornava a casa a Ponticelli, i due giovani coinvolti nell'omicidio sono stati arrestati. I responsabili, rispettivamente di 23 e 17 anni, sono stati portati in custodia mentre la polizia prosegue le indagini sul caso. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Nel giorno dei funerali in manette i responsabili - 23 e 17 anni - dell'omicidio del 20enne incensurato Fabio Ascione, ammazzato a Ponticelli mentre rientrava a casa all'alba dopo il turno di lavoro in una sala Bingo del vicino comune di Cercola. Le indagini Il 23enne, F.P.A., da quanto si apprende si è costituito accompagnato dal legale avv. Leopoldo Perone, ai carabinieri di Poggioreale. Il 17enne, come da indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi, è nipote di un elemento di spicco del clan De Micco, che controlla la zona dove Fabio è stato ucciso, il famigerato Lotto 0 o case di Topolino, dal nomignolo affibbiato ad un uomo del sodalizio.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Nel giorno dei funerali in manette i responsabili - 23 e 17 anni - dell'omicidio del 20enne incensurato Fabio Ascione Omicidio Fabio Ascione, nel giorno dei funerali in manette i responsabiliNel giorno dei funerali di Fabio Ascione, il 20enne ammazzato a Ponticelli mentre rientrava a casa all'alba dopo il turno di lavoro in una sala... Napoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione all'esterno del bar LivelyNapoli, agguato all'alba, a Ponticelli sicari freddano 20enne incensurato Fabio Ascione.