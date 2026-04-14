Nazionale Trevisani sgancia la bomba | Mi è arrivato un messaggio

Un giocatore della nazionale ha riferito di aver ricevuto un messaggio, mentre la stagione si avvicina alla conclusione, anche se il campionato prosegue. Il Napoli ha ormai perso gran parte delle possibilità di vincere lo scudetto, secondo quanto si è appreso. La situazione si sta evolvendo mentre i tifosi seguono con attenzione gli sviluppi delle ultime giornate.

La stagione volge al termine, ma il campionato è ancora lungo. Non per il Napoli, forse, che ha visto sfumare gran parte della speranza accumulata per la corsa Scudetto. L’altro tema del momento, infatti, è il futuro della Nazionale. Nel calderone di notizie c’è finito Antonio Conte, accostato alla panchina azzurra. Riccardo Trevisani, però, ha rivelato un’indiscrezione importante: Allegri allenatore, Ranieri direttore tecnico e Malagò presidente federale. Il giornalista precisa di non poterne confermare l’attendibilità ma definisce il messaggio esatto ricevuto. Allegri CT: l’indiscrezione che arriva dalle stanze della FIGC. La configurazione della Nazionale italiana potrebbe stravolgere completamente nei prossimi mesi.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nazionale, Trevisani sgancia la bomba: “Mi è arrivato un messaggio” Leggi anche: Trevisani rivela: “Stamattina mi è arrivato un messaggio che dice: Allegri nuovo CT della Nazionale” Lucio Presta Sgancia La Bomba: Rivelazioni Scottanti Su Sonia Bruganelli!Rivelazioni esplosive nel libro di Lucio Presta: accuse, tradimenti e strategie tv dietro la rottura con Paolo Bonolis e il ruolo di Sonia Bruganelli...