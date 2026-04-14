Nazionale boom Maldini con Guardiola | Una valanga azzurra

Il calcio italiano sta vivendo un momento di grande entusiasmo grazie alle recenti vittorie della nazionale. Nel frattempo, il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, è al centro di voci che lo vedrebbero interessato a diventare il prossimo commissario tecnico della nazionale italiana, lasciando il club alla fine della stagione. La possibilità di un suo approdo in panchina azzurra sta facendo discutere tra tifosi e addetti ai lavori, mentre si continua a seguire anche il possibile ritorno di altri tecnici italiani.

Conte, Mancini o Allegri per la Nazionale? Macché, Pep Guardiola. E con lui un certo Paolo Maldini, ancora a spasso – sportivamente parlando – dopo il burrascoso addio al Milan. A ‘Cronache di Spogliatoio’, Riccardo Trevisani lancia un vero e proprio appello alle istituzioni calcistiche e non solo: Guardiola prossimo CT dell’Italia. Certo, un appello non si sa a chi di preciso visto che ancora non sappiamo quale sarà il sostituto di Gravina a capo della Federazione. La Lega Serie A appoggerà Malagò, ma il peso più importante in termini di votà lo avrà quella Dilettanti capeggiata da Abete. Il nuovo che avanza si è autocandidato giusto ieri. Appello al Governo? Stiamo freschi.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Nazionale boom, Maldini con Guardiola: “Una valanga azzurra” Il sogno di Giovanardi: “Vorrei vedere Guardiola al Milan con Maldini. Allegri è simpatico, ma il gioco….”Mauro Ermanno Giovanardi si è sempre dichiarato un appassionato tifoso del Milan, come confermato nell'intervista rilasciata a 'TuttoSport'. Guardiola apre a una Nazionale: possibile futuro anche in azzurro?Dopo il 4-0 del Manchester City sul Liverpool nei quarti di coppa, il tecnico spagnolo non chiude alla prospettiva di allenare una selezione...