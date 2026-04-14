Nasce la Geriatria dell' Ulss 4 all' ospedale di Portogruaro

È stata inaugurata una nuova unità di Geriatria presso l'ospedale di Portogruaro, gestita dall'Ulss 4. La struttura, recentemente istituita, ha come responsabile la dottoressa Alessandra Lombardi. La creazione di questa sezione mira ad offrire assistenza specializzata agli anziani, con un team dedicato e servizi dedicati. La presenza di un reparto dedicato risponde alle esigenze di un'utenza che richiede cure specifiche e attente.

All'Ulss 4 nasce la Geriatria, unità di nuova istituzione con sede all'ospedale di Portogruaro, alla cui guida è stata nominata la dottoressa Alessandra Lombardi. Un traguardo atteso per un'azienda sanitaria che serve un territorio con una delle quote di popolazione anziana più elevate del Veneto.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Sanità, ecco i nuovi dg: Massimo Zuin alla guida dell'Ulss 3, Bramezza all'Ulss 4Il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi i decreti di nomina dei nuovi direttori generali della sanità. La geriatria in Versilia. Cresce il modello sinergico tra ospedale e territorioDa oltre un anno la struttura di Geriatria dell’Asl ha sviluppato la rete geriatrica territoriale e ha preso in carico pazienti con più di 65 anni...