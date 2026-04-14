NAPOLI – Migrazioni e Chiesa teologi e pastori a convegno

Domani, mercoledì 15 aprile, si terrà presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale a Napoli un convegno dedicato al rapporto tra migrazioni e Chiesa. L'evento si svolgerà in Via Petrarca 115 e vedrà la partecipazione di teologi e pastori che discuteranno di tematiche legate ai flussi migratori e all’intervento della Chiesa in questi ambiti.

Domani, mercoledì 15 aprile, presso la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale (PFTIM) di Napoli, in Via Petrarca 115, prenderà il via il convegno Migrazioni e Chiesa. Processi teologico-pastorali di inclusione, organizzato dalla stessa PFTIM, con il sostegno del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e di Scienze Religiose dellaConferenza Episcopale Italiana. «Abbiamo ancora nelle orecchie, ma soprattutto nel cuore, le parole pronunciate nella nostra aula magna, pochi mesi fa, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sulle tragedie di cui è testimone il Mediterraneo» ha affermato il Preside della PFTIM Don Francesco Asti.🔗 Leggi su Ilblogdigio.it Un convegno-studio sulla pecora zerasca e il lavoro dei pastori, custodi della montagnaUn convegno-studio sulla pecora zerasca, organizzato con il patrocinio dei comuni di Zeri e di Pontremoli, è in programma per domani alle 10,30 al... Calabria: Chiesa combatte spopolamento con convegno a CatanzaroL’Istituto Teologico Calabro San Francesco di Paola organizza a Catanzaro un convegno per trasformare le aree interne della Calabria da zavorra a... ICS, a Trieste incontro su pluralità e migrazioni con Fabiana Martini e Stefano Allievi - facebook.com facebook Ad #Asti SEGNI PARTICOLARI: MIGRANTE Rassegna cinematografica su migrazioni e interazioni UN SEMPLICE INCIDENTE di Jafar Panahi (Iran, 2025) Mercoledì 8 aprile al Cinema Lumière. Grazie a Noix De Kola che ogni anno ci offre l'occasione di parla x.com