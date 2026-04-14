Napoli gli ultimi istanti di vita di Filippo Ascione

A Napoli, sono stati resi noti i video degli ultimi minuti di vita di Filippo Ascione, inseriti negli atti dell’indagine. Questi filmati hanno portato all’arresto di un 23enne e di un 17enne con l’accusa di omicidio volontario. La registrazione mostra le fasi finali prima della morte e ha avuto un ruolo chiave nel procedimento giudiziario in corso.

Riprende gli ultimi minuti di vita di Fabio Ascione il video agli atti dell'indagine che ha consentito di sottoporre a fermo per omicidio volontario un 23enne, Francesco Pio Autiero, e un 17enne. Nelle immagini assassino e vittima, si incrociano, casualmente, all'esterno del bar di Ponticelli, nella periferia est di Napoli, dove poco prima è avvenuta una sparatoria. A fronteggiarsi molto prima dell'arrivo di Fabio sulla scena, sono dei ragazzi di Volla, appartenenti al clan Veneruso Rea, che viaggiano a bordo di un suv di colore scuro, e Autiero, che invece è in sella a uno scooter Beverly 300 con il 17enne alla guida. Nel video si nota chiaramente Fabio che entra nel bar per acquistare qualcosa (dalla madre poi si verrà a sapere che si tratta di un pacchetto di sigarette) e, già all'interno si scorge Autiero che sorride soddisfatto.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, gli ultimi istanti di vita di Filippo Ascione Il nuovo libro di Hugo Vickers racconta gli ultimi istanti di vita del principe Filippo con vari aneddoti. Compreso il commento della regina ElisabettaEra il 9 aprile 2021 quando il principe Filippo, a poche settimane dal suo centesimo compleanno, si spegneva al Castello di Windsor. Ucciso in una lite durante una battuta di caccia alla volpe, in un video gli ultimi istanti di vita del 42enneGli ultimi istanti di vita di Vladislav Grigorev, lo stalliere di 42 anni ucciso da un colpo di fucile durante una lite con un cacciatore, sono stati...