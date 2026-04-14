Musica veronese a Montecitorio | la banda civile sfida il protocollo

Una banda musicale proveniente da una città del Veneto ha suonato davanti alla Camera dei Deputati a Roma, sfidando le consuete regole di protocollo. Il Corpo Bandistico Città di Bussolengo ha portato la propria musica in un contesto istituzionale, rappresentando un momento che si distingue per il suo carattere eccezionale. L’evento ha coinvolto un gruppo di musicisti che hanno eseguito brani davanti ai deputati presenti nell’aula parlamentare.

Il Corpo Bandistico Città di Bussolengo ha segnato un primato storico portando la propria musica tra le mura della Camera dei Deputati a Roma. L’esibizione, avvenuta nell’ambito dell’iniziativa denominata Montecitorio a Porte Aperte, vede per la prima volta una realtà musicale civile rompere la consuetudine che vede i palazzi del potere riservare tali spazi esclusivamente alle formazioni militari. Le note del gruppo musicale veronese hanno risuonato nei corridoi della politica nazionale, trasformando una tradizione secolare in un momento di apertura verso il tessuto culturale cittadino. La trasferta capitolina non è stata solo una questione...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica veronese a Montecitorio: la banda civile sfida il protocollo Oltre 1100 progetti di Servizio Civile Universale attivi in Veneto: 153 nel Veronese«Presentate domanda, partecipate numerosi perché è una bella e importante occasione di crescita umana e personale al servizio del territorio e della... Il Comune offre un corso di musica per realizzare la banda civicaDare forma a un corpo bandistico cittadino per diventare il cuore musicale della città e accompagnare le principali iniziative pubbliche.