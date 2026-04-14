Municipio X al plesso Amendola l’evento per l’autismo con laboratori e panchina blu

Il Municipio X ha organizzato presso il plesso Amendola l’evento dedicato all’autismo, giunto alla sua terza edizione nel territorio. L’iniziativa si è svolta il 14 aprile 2026 e ha previsto laboratori dedicati e l’installazione di una panchina blu, simbolo della giornata. L’evento ha coinvolto studenti, genitori e cittadini, con attività pensate per sensibilizzare sulla tematica dell’autismo.

Un pomeriggio dedicato all’inclusione e alla consapevolezza, con associazioni, famiglie, insegnanti e bambini protagonisti Ostia, 14 aprile 2026 – Giunto alla terza edizione nel nostro territorio, l’evento dedicato alla consapevolezza sull’autismo, promosso dal Municipio X, è stato organizzato presso il plesso scolastico Amendola (I.C. Azzorre), in via dell’Idroscalo 82. Un’importante manifestazione voluta a pochi giorni dalla Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, per rivendicare il diritto all’inclusione delle persone che vivono nella condizione dello spettro autistico, che ha visto un pomeriggio denso di attività educative....🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Il IV Municipio celebra le tradizioni con la "Sagra della cuddura" al plesso TirrenoIn un intervento congiunto, gli esponenti del IV Municipio hanno voluto rimarcare con forza l'importanza di un territorio che fa rete e che vede... Autismo: a Roma l’evento “Mi dipingevo le mani e la faccia di blu!”Cosa: Evento di informazione, confronto e divertimento per la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo.