Morto mentre lavorava Yaya slitta il processo I familiari | Tempi infiniti

Il processo relativo alla morte di Yaya Yafa, il giovane di 22 anni morto schiacciato in un incidente sul lavoro all’Interporto di Bologna, è stato rinviato. Yaya era al suo terzo giorno di lavoro quando è avvenuto l’incidente, avvenuto il 21 ottobre 2021. I familiari del giovane esprimono frustrazione per i tempi lunghi delle procedure giudiziarie, aspettando ancora risposte ufficiali su quanto accaduto.

Morì schiacciato in un incidente all’Interporto di Bologna, al suo terzo giorno di lavoro: i famigliari di Yaya Yafa, 22 anni appena, aspettano risposte da quel maledetto 21 ottobre 2021. "In quasi cinque anni non hanno avuto un solo euro di risarcimento " le parole dell’avvocato Riccardo Caniato, che assiste i parenti del ragazzo costituitisi parte civile. E ieri doveva iniziare il processo, ma è stato rinviato di nuovo, cambierà il giudice: prossima udienza il 20 luglio, quando si faranno le discussioni sulle richieste istruttorie. "È dal giorno dell’infortunio che i famigliari aspettano di ricevere qualcosa da parte dei soggetti chiamati a rispondere del reato ma a oggi non c’è stata nemmeno una interlocuzione" incalza Caniato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morto mentre lavorava. Yaya, slitta il processo. I familiari: "Tempi infiniti" Leggi anche: Morto mentre lavorava in azienda: 4 indagati per omicidio colposo Roberto Fezzardi è morto per un malore mentre lavorava: aveva 57 anniTragedia nella tarda mattinata di venerdì 27 febbraio a Cavriana, piccolo borgo tra le colline moreniche del Basso Garda.