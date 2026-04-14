Morosini 14 anni dopo | la sfida per la sicurezza nei campi di gioco

A quattordici anni dalla morte di Piermario Morosini, si continua a parlare di sicurezza negli impianti sportivi e delle condizioni dei campi di gioco. La vicenda ha portato alla luce problemi legati alle infrastrutture e alla prevenzione delle emergenze. In molte zone si sono avviati interventi e iniziative per migliorare la sicurezza, con l’obiettivo di evitare tragedie simili in futuro.

A quattordici anni dalla scomparsa di Piermario Morosini, la memoria del giovane talento dell’Atalanta si trasforma in un impegno collettivo per la sicurezza sportiva e il recupero delle infrastrutture locali. La ricorrenza, che vede coinvolti il mondo del calcio professionistico e la comunità di Monterosso a Bergamo, ha generato una raccolta fondi destinata sia all’acquisto di defibrillatori tramite l’ente Italia Cardioprotetta, sia ai lavori necessari per rendere agibile il campo di gioco del quartiere. Un legame che attraversa i campi da gioco tra Arezzo e Livorno. La domenica appena trascorsa ha una manifestazione di vicinanza senza precedenti durante l’incontro tra Arezzo e Livorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Morosini, 14 anni dopo: la sfida per la sicurezza nei campi di gioco Leggi anche: La Serie B ricorda Piermario Morosini, morto a Pescara 14 anni fa Macario festeggia 102 anni dopo una vita passata nei campiÈ stato festeggiato giovedì alla Casa residenza per anziani di Medicina il 102° compleanno di Macario Murino, che ha spento le sue candeline...