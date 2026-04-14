Per i Mondiali del 2026 si discute di un’ipotesi di super playoff che potrebbe favorire l’Italia. La questione si svolge all’interno delle dinamiche regolamentari e diplomatiche della FIFA, mentre la partecipazione dell’Iran rimane incerta a causa delle tensioni con gli Stati Uniti. La possibilità di un nuovo formato di qualificazione apre scenari diversi rispetto alle edizioni precedenti.

La possibilità di un ritorno dell’Italia ai Mondiali 2026 si gioca su una complessa partita diplomatica e regolamentare all’interno della FIFA, mentre l’incertezza sulla partecipazione dell’Iran a causa del conflitto con gli Stati Uniti apre scenari inediti. Se il forfait iraniano dovesse concretizzarsi, l’azzurra potrebbe accedere a un ipotetico super playoff intercontinentale, un meccanismo che coinvolgerebbe le migliori squadre escluse dai gironi ufficiali per colmare i vuoti lasciati dalle tensioni geopolitiche. Le tensioni belliche tra Teheran e Washington mettono seriamente in discussione la presenza dell’Iran nella fase finale della rassegna iridata, che vedrà co-organizzatori Canada, Messico e Stati Uniti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondiali 2026: l’ipotesi super playoff che rilancia l’Italia

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La FIFA conferma le sedi negli USA per le partite dell’Iran ai Mondiali 2026. Tra ipotesi di forfait e super-playoff, il nome dell’Italia torna a circolare: Cosa potrebbe accadere per la nostra Nazionale: https://fanpa.ge/DATbt - facebook.com facebook

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