Molteplice senza disordine alla Fondazione Sabe per l' Arte

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 11 si inaugura alla Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna una mostra intitolata “Molteplice senza disordine”. L’esposizione presenta opere di tre artisti, due donne e un uomo, con diverse origini e anni di nascita, e sarà curata da Enrico Camprini. L’evento si svolge in un contesto dedicato all’arte contemporanea e sarà aperto al pubblico.

Domenica 19 aprile 2026 alle ore 11, la Fondazione Sabe per l’arte di Ravenna presenta Molteplice senza disordine, mostra di Alice Cattaneo (Milano, 1976), Elisabetta Di Maggio (Milano, 1964) e Remo Salvadori (Cerreto Guidi, 1947), a cura di Enrico Camprini.“Un insieme molteplice senza disordine”.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Le fotosculture di Nataly Maier alla Fondazione SabeAlle 11 di domani mattina la Fondazione Sabe presenta ’Immagini nello spazio’, mostra personale dell’artista Nataly Maier (Monaco di Baviera, 1957),... Lucca, incontro pubblico in Fondazione BML sul ‘Disordine mondiale e l’Unione Europea”Sarà un momento di dialogo aperto e informale per stimolare una riflessione sul ruolo dell’UE nel complesso scenario internazionale LUCCA – Dalla... Lo scorso sabato abbiamo visitato il nuovo spazio espositivo in via Francesco Negri 33 a Ravenna, promosso dalla Fondazione Sabe per l’Arte, dedicato alla valorizzazione dell’opera plastica di Mirella Saluzzo, artista ligure, attiva da anni nella nostra città, ch - facebook.com facebook