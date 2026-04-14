A Modena si prepara una partita importante che potrebbe permettere alla squadra di avvicinarsi al quinto posto in classifica, attualmente occupato dal Catanzaro. Tuttavia, all’ingresso al ’Ceravolo’ si segnalano diverse assenze tra i giocatori disponibili, rendendo la sfida più complessa. La presenza di un giocatore considerato un ’jolly’ potrebbe rappresentare una carta decisiva, anche se il compito non si presenta semplice.

È stato definito ’jolly’ e in effetti di questo si tratta. Certo, piuttosto impegnativo. Ma opportunità niente male per insidiare il quinto posto del Catanzaro. Presa in questo preciso momento, però, la trasferta calabrese potrebbe addirittura sembrare un ostacolo. Solo se la si legge in chiave emergenza infortuni. Di Chichizola sapremo qualcosa in più tra oggi e domani, di Gliozzi già sappiamo, di Sersanti pure (con l’auspicio di rivederlo magari da Monza in avanti) e neppure Defrel ci sarà, così come a Bolzano. Tant’è che Sottil deve di nuovo pescare dalla folta rosa della Primavera di Mandelli, questa volta è il turno di Pietro Arnaboldi, centrocampista classe 2008 prelevato in estate dopo una lunga trafila nel settore giovanile del Milan.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Modena, occasione quinto posto. Ma al ’Ceravolo’ si contano le assenze

Catanzaro-Modena: scontro diretto per il 5° posto al CeravoloIl Catanzaro ospita stasera, alle ore 19:00 presso lo stadio Nicola Ceravolo, il Modena per un recupero della 31esima giornata di campionato che...

Leggi anche: Modena Proiezione quinto posto, se si fa gol

Piango il 55enne Nicolae Oprea, di origine rumena e residente a Modena, morto schiacciato da un furgone che stava caricando sul carro attrezzi in un deposito di veicoli. Sì muore di lavoro x.com

Giallorossi chiamati oggi alle 19 a difendere il quinto posto. Il recupero contro i canarini può indirizzare la corsa playoff. Il giornalista emiliano: «Se il Modena avesse avuto Iemmello, avrebbe potuto lottare per i primissimi posti» - facebook.com facebook