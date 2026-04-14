Modena ancora prima in Italia per spesa delle famiglie in beni durevoli ma il budget cala

Da modenatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha registrato una spesa di 7,12 miliardi di euro in beni durevoli, con una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Nonostante i numeri in calo, la regione si conferma prima in Italia per la spesa delle famiglie in questo settore, anche se si nota una contrazione nel budget destinato all’acquisto di beni durevoli rispetto all’anno precedente.

Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L'Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32° edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e conferma.🔗 Leggi su Modenatoday.it

Beni durevoli, Rimini ultima in regione per spesa. Ma non si rinuncia ai motoveicoliNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente.

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