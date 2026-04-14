Modena ancora prima in Italia per spesa delle famiglie in beni durevoli ma il budget cala
Nel 2025, la regione Emilia-Romagna ha registrato una spesa di 7,12 miliardi di euro in beni durevoli, con una diminuzione dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Nonostante i numeri in calo, la regione si conferma prima in Italia per la spesa delle famiglie in questo settore, anche se si nota una contrazione nel budget destinato all’acquisto di beni durevoli rispetto all’anno precedente.
Nel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente. L'Osservatorio Annuale Consumi di Findomestic, giunto alla 32° edizione, evidenzia un calo più contenuto rispetto alla media nazionale (-2,1%) e conferma.🔗 Leggi su Modenatoday.it
Beni durevoli, Rimini ultima in regione per spesa. Ma non si rinuncia ai motoveicoliNel 2025 la spesa per beni durevoli in Emilia-Romagna si è attestata a 7,12 miliardi di euro, in calo dell’1,3% rispetto all’anno precedente.
Piango il 55enne Nicolae Oprea, di origine rumena e residente a Modena, morto schiacciato da un furgone che stava caricando sul carro attrezzi in un deposito di veicoli. Sì muore di lavoro x.com
Giallorossi chiamati oggi alle 19 a difendere il quinto posto. Il recupero contro i canarini può indirizzare la corsa playoff. Il giornalista emiliano: «Se il Modena avesse avuto Iemmello, avrebbe potuto lottare per i primissimi posti» - facebook.com facebook