Misterbianco tanta di rubare rame in una centrale idrica | arrestato 33enne

I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un uomo di 33 anni, originario di Catania, con l’accusa di aver tentato di rubare rame da una centrale idrica. L’intervento è stato avviato dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa, e l’arresto è stato effettuato in seguito alle verifiche condotte sul posto. L’uomo è stato portato in caserma e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Intervento dei carabinieri dopo la segnalazione. I carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 33enne catanese con l’accusa di furto aggravato, al termine di un’operazione coordinata con la centrale operativa. L’intervento è scattato dopo una segnalazione al numero di emergenza 112 da parte di una ditta di vigilanza, che aveva rilevato la presenza di un intruso all’interno di una centrale idrica di sollevamento per irrigazione del Consorzio di Bonifica. Ripreso dalle telecamere mentre tentava di eludere i controlli. Dalle immagini di videosorveglianza, gli operatori avevano notato un uomo intento a spostare una telecamera con un’asta per limitarne la visuale, nel tentativo di agire indisturbato.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Misterbianco, tanta di rubare rame in una centrale idrica: arrestato 33enne Tenta di rubare 20 metri di cavi di rame da una centrale idrica: arrestato 33enneI carabinieri della tenenza di Misterbianco hanno arrestato un 33enne di Catania, accusato di furto aggravato, al termine di un intervento svolto in... Sale su un traliccio per rubare rame, romeno cade e muoreUn 27enne di origini romene è morto l'altra notte a Santa Teresa Gallura a causa della caduta di un traliccio elettrico.