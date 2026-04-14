Mister Bortolo Mutti | Messina è stata la piazza della vita per la vita

L’allenatore Bortolo Mutti, noto per aver guidato la squadra di Messina durante un periodo di particolare rilevanza, ha espresso parole di affetto riguardo alla sua esperienza nel club. In un’intervista pubblicata su Gazzetta, Mutti ha ricordato con nostalgia il suo passato sulla panchina giallorossa, descrivendo la città come un luogo fondamentale per la sua carriera e la sua vita.