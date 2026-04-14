Mister Bortolo Mutti | Messina è stata la piazza della vita per la vita
L’allenatore Bortolo Mutti, noto per aver guidato la squadra di Messina durante un periodo di particolare rilevanza, ha espresso parole di affetto riguardo alla sua esperienza nel club. In un’intervista pubblicata su Gazzetta, Mutti ha ricordato con nostalgia il suo passato sulla panchina giallorossa, descrivendo la città come un luogo fondamentale per la sua carriera e la sua vita.
Il tecnico Bortolo Mutti, grande protagonista degli anni d’oro del Messina, ha ricordato con grande affetto l’esperienza vissuta sulla panchina giallorossa nell’intervista pubblicata su Gazzetta.it realizzata dal collega Francesco Pietrella, nella quale racconta la sua storia calcistica prima da.🔗 Leggi su Messinatoday.it
Bortolo Mutti si racconta: «L’Atalanta è infanzia, casa. Messina è stata la realizzazione professionale: il 7^ posto in A del 2005 non ce lo toglierà nessuno»Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio?...
Bortolo Mutti: "A Messina vincemmo la Serie B senza un campo dove allenarci"Il tecnico degli anni d’oro del calcio giallorosso lo ha dichiarato a Giovanni Remigare nel corso di "Belle Storie", il nuovo format di Stanleybet.