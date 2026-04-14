Mister Bortolo Mutti | Messina è stata la piazza della vita per la vita

L’ex allenatore Bortolo Mutti, figura nota per aver guidato il Messina durante uno dei periodi più significativi della sua storia, ha espresso parole di affetto riguardo alla sua esperienza sulla panchina giallorossa. In un’intervista pubblicata su una testata sportiva, ha ricordato il periodo trascorso nel ruolo e il legame speciale con la piazza. Mutti ha descritto il suo rapporto con la squadra e la tifoseria come molto intenso e ricco di momenti memorabili.

Il tecnico Bortolo Mutti, grande protagonista degli anni d’oro del Messina, ha ricordato con grande affetto l’esperienza vissuta sulla panchina giallorossa nell’intervista pubblicata su Gazzetta.it realizzata dal collega Francesco Pietrella, nella quale racconta la sua storia calcistica prima da.🔗 Leggi su Messinatoday.it Bortolo Mutti si racconta: «L’Atalanta è infanzia, casa. Messina è stata la realizzazione professionale: il 7^ posto in A del 2005 non ce lo toglierà nessuno»Openda Juve, scattano le condizioni per il riscatto dal Lipsia! La cifra che sborseranno i bianconeri in estate Matturro Genoa, in estate sarà addio?...