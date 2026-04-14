Miopia pediatrica disponibile in Italia un collirio che la rallenta

In Italia è arrivato un nuovo trattamento per i bambini con miopia. Si tratta di un collirio a base di atropina solfato 0,01%, approvato dalla Commissione europea e disponibile per gli oculisti nel paese. Questo medicinale è il primo nel suo genere a essere autorizzato con questo scopo. La sua introduzione rappresenta una novità nel campo della cura della miopia pediatrica.

Roma, 14 apr. (Adnkronos Salute) - E' disponibile per gli oculisti italiani l'atropina solfato 0,01%, il primo medicinale approvato dalla Commissione europea per rallentare la progressione della miopia nei bambini. Lo annuncia in una nota Santen Italia, evidenziando che gli studi clinici hanno dimostrato come i colliri a base di atropina a basso dosaggio sono efficaci nel rallentare la progressione della miopia. L'atropina solfato 0,01% - spiega l'azienda - è il primo trattamento farmacologico approvato dall'Europa che offre agli oculisti una nuova opzione per rallentare la progressione della miopia e aiutare a proteggere la vista dei bambini per il futuro.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Miopia pediatrica, disponibile in Italia un collirio che la rallenta Leggi anche: Istat: rallenta la crescita del reddito disponibile delle famiglie Napoli, disponibile la linea accessori AURA: i dettagli e quando sarà disponibileIl Napoli si appresta a vivere un esaltante finale di stagione, con la formazione di mister Antonio Conte che intende trovare una chiusura in...