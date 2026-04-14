Ministero insolvente deve pagare la carta del docente a più di 100 prof | vinti ricorsi gemelli al Tar

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ricevuto un'ingiunzione del tribunale amministrativo che gli impone di versare le somme dovute a oltre cento insegnanti delle Marche per la Carta del docente. I ricorsi presentati dai docenti sono stati accolti e il ministero ha ora un mese di tempo per effettuare i pagamenti. La vicenda riguarda il mancato pagamento di somme previste per l’uso della Carta del docente negli ultimi mesi.

ANCONA – Il ministero dell’Istruzione e del Merito ha un mese di tempo per pagare la Carta del docente a più di cento insegnanti delle Marche. Lo ha deciso il Tar, Sezione Seconda, con una 20ina di sentenze identiche emesse il 9 aprile scorso. Se i bonifici non arrivano entro 30 giorni pagherà.🔗 Leggi su Anconatoday.it Carta docente anche ai precari, il Tar Sicilia ordina al ministero di pagareIl Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia ha stabilito che anche i docenti precari hanno diritto alla carta docente, il bonus annuale da... La carta del docente. I prof vincono al TarDa anni aspettano quei fondi che il Tribunale della Spezia ha giudicato legittimi, ma neppure la sentenza ha “convinto“ il ministero dell’Istruzione...