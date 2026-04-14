Mine fantasma nello Stretto di Hormuz | l’Iran non sa dove sono e ora l’Occidente teme il peggio

Una mina sconosciuta è stata trovata nello Stretto di Hormuz, una delle vie marittime più cruciali del mondo. L’Iran ha dichiarato di non sapere dove si trovi attualmente l’oggetto e ha avviato operazioni di ricerca. La scoperta ha attirato l’attenzione delle forze occidentali, che temono possibili escalation o azioni imprevedibili nella zona. La presenza della mina ha causato la sospensione temporanea del traffico marittimo nell’area.

Lo Stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più strategici al mondo, si trova in una situazione senza precedenti. L’ Iran avrebbe disseminato migliaia di mine lungo questo passaggio cruciale prima della tregua con gli Stati Uniti, ma secondo fonti americane citate dal New York Times, Teheran non sarebbe in grado di rimuoverle. La ragione è tanto sorprendente quanto preoccupante: le mine sarebbero state posizionate in maniera casuale e l’Iran potrebbe non aver nemmeno segnato il punto esatto in cui le ha piazzate. Donald Trump ha promesso che le forze americane distruggeranno tutte le mine posate tra le acque e il fondale dello Stretto, assicurando che non ci vorrà molto per ripulire il corridoio.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Mine “fantasma” nello Stretto di Hormuz: l’Iran non sa dove sono e ora l’Occidente teme il peggio L’Iran sta posizionando mine nello Stretto di HormuzL’Iran starebbe minando lo Stretto di Hormuz, punto dal quale transita circa un quinto di tutto il greggio globale, con l’obiettivo di bloccarlo... Iran, Israele elimina capo Marina dei Pasdaran: “Responsabile delle mine nello Stretto di Hormuz”Tel Aviv uccide un altro importante leader iraniano e lancia minacce ai Pasdaran: "L'Idf vi darà la caccia e vi eliminerà uno per uno" Israele... MEDIO ORIENTE | Petroliera cinese attraversa lo Stretto di Hormuz dopo il blocco Usa. Nyt, Trump boccia la proposta dell'Iran sullo stop di 5 anni ad arricchimento uranio. Axios, Rubio ospita colloqui diretti tra Israele e Libano. In agenda le ipotesi di cessate il - facebook.com facebook "La chiusura in corso dello Stretto di Hormuz è estremamente dannosa, e il ripristino della libertà di navigazione è di fondamentale importanza per noi". Lo afferma la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen nel corso di una conferenza st x.com