Milena Bertolini, ex allenatrice della nazionale italiana femminile, sarà ospite della prossima puntata di #91° Minuto su Telereggio. La sua presenza si inserisce in un approfondimento dedicato al calcio femminile, con analisi sulla situazione attuale e spunti sul futuro del settore. La puntata andrà in onda nei prossimi giorni, offrendo uno sguardo diretto e approfondito sulle tematiche legate a questo sport.

Milena Bertolini, ex guida tecnica della nazionale italiana femminile, sarà l’ospite principale della prossima puntata di #91° Minuto su Telereggio. L’appuntamento, che approfondirà il mondo del calcio dilettantesco insieme a Romano Ferretti, è fissato per le ore 22.40 e sarà disponibile anche in streaming tramite. La carriera della tecnica correggese, cinquantanoveenne, offre spunti di riflessione profondi per chiunque segua il movimento calcistico femminile. Con un palmarès che include sei titoli scudetto, Bertolini ha guidato l’Italia dal 2017 al 2023, raggiungendo i quarti di finale durante i mondiali disputati in Francia nel 2019. La sua presenza in studio permetterà di analizzare lo stato attuale della disciplina attraverso la lente di chi ha gestito ai massimi livelli la selezione azzurra.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milena Bertolini in studio: analisi e futuro del calcio femminile

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