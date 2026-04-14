Milano piange Monguzzi | l’addio a un lottatore oltre la politica

A Milano si sono svolti i funerali di Carlo Monguzzi, conosciuto come un combattente nel campo dell’ambientalismo e membro di Europa Verde. La cerimonia si è tenuta alla presenza di rappresentanti dell’amministrazione e della comunità locale, che hanno voluto rendere omaggio a una figura che ha lasciato un segno nel panorama politico e sociale della città. La scomparsa di Monguzzi ha suscitato una forte commozione tra quanti lo avevano conosciuto e apprezzato.

L’amministrazione milanese e il locale si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Carlo Monguzzi, figura storica dell’ambientalismo e consigliere di Europa Verde, la cui scomparsa ha colpito duramente le istituzioni cittadine. Il clima in aula è stato segnato da un profondo senso di perdita, con momenti di silenzio e riconoscimenti che hanno superato le naturali barriere ideologiche tra le forze politiche della città. Il ritratto di un impegno costante oltre lo scontro istituzionale. Beppe Sala ha aperto il ricordo del consigliere con una riflessione sull’essenza del rapporto umano che li legava, definendo il defunto un combattente instancabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano piange Monguzzi: l’addio a un lottatore oltre la politica Leggi anche: Carlo Monguzzi, addio al lottatore ambientalista che non le mandava a dire a Sala Carlo Monguzzi: severo, appassionato, gentile. La politica piange l’ambientalista battaglieroMilano, 13 aprile 2026 – Difficile, anzi impossibile, trovare un ricordo di Carlo Monguzzi che non s’incardini su due pilastri del suo carattere,...