Milano morto bloccato a terra | assolti i due vigilantes di Sky

Due vigilantes coinvolti in un episodio di morte sono stati assolti dall’accusa di omicidio preterintenzionale. I fatti sono avvenuti a Milano, dove i due uomini erano stati accusati di aver causato la morte di una persona durante un intervento di sicurezza. La decisione di assoluzione è stata presa dopo che il processo ha esaminato le prove e le testimonianze raccolte.

Sono stati assolti i due vigilantes imputati di omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, l’uomo in “evidente stato di alterazione” per aver assunto alcol e droga che fu bloccato a terra davanti alla sede di Sky a Santa Giulia-Rogoredo a Milano la notte del 19-20 agosto 2023 mentre cercava di entrare. Lo ha deciso la Corte d’assise di Milano al termine del processo. Il pm Alessandro Gobbis aveva chiesto per entrambi, assistiti dall’avvocato Sandro Clementi, la condanna a 6 anni di reclusione per averlo trattenuto a terra con il ginocchio sulla schiena per “4 minuti”. Il 34enne, deceduto a causa di un arresto cardiaco, “non...🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Milano, morto bloccato a terra: assolti i due vigilantes di Sky Palermitano morto bloccato a terra davanti alla sede Sky di Milano: assolti i due vigilantesI giudici della prima Corte d'Assise di Milano ha assolto ritenendo "non punibili" - per la scriminante di aver agito "nell'adempimento del dovere" -... Morì bloccato a terra, assolti due vigilantes a MilanoSono state assolte le due guardie giurate imputate per omicidio preterintenzionale per la morte di Giovanni Sala, bloccato a terra tra il 19 e il 20...