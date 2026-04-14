Milano il lutto per Monguzzi blocca il voto contro la Lega

Il Consiglio Comunale di Milano ha sospeso i lavori dopo che la seduta di ieri è stata interrotta per rendere omaggio a Carlo Monguzzi, membro dei Verdi, deceduto improvvisamente durante la notte a causa di un malessere. La riunione non è proseguita, lasciando in sospeso anche la discussione e la votazione su alcune questioni, tra cui una proposta contro la Lega.

Il Consiglio Comunale di Milano è rimasto in una fase di stallo dopo che la seduta di ieri è stata interrotta per rendere omaggio al collega dei Verdi, Carlo Monguzzi, venuto a mancare improvvisamente durante la notte a causa di un breve malessere. L’improvviso lutto ha deviato il percorso dell’assemblea, che doveva invece affrontare la mozione di censura presentata dalla presidente del Pd, Elena Buscemi, in merito alla manifestazione organizzata dalla Lega insieme alla rete dei Patrioti europei, prevista per sabato alle 15 in piazza Duomo. L’interruzione della seduta e lo spostamento del dibattito. La tensione politica tra le forze amministrative si è placata momentaneamente sotto il peso della commozione per la scomparsa di Monguzzi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, il lutto per Monguzzi blocca il voto contro la Lega Leggi anche: Ucraina, Governo pone la fiducia sul decreto. Vannacci contro la Lega: “Così si copre il voto di coscienza” Milano al voto: stop a moto e scooter? Referendum deciso, la LegaMilano, la Mobilità al Voto: Procede l’Iter per il Referendum contro il Blocco di Moto e Motorini La battaglia per la mobilità urbana a Milano entra...