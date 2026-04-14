A Milano, il settore tecnico del club sembra orientato verso un nuovo allenatore di spicco, mentre nel calcio italiano si moltiplicano le voci che collegano la squadra a possibili cambiamenti di staff e panchina. Le discussioni tra gli addetti ai lavori si concentrano sulle prossime mosse e sulle possibili mosse di mercato, senza ancora conferme ufficiali. Nel frattempo, le trattative e le indiscrezioni continuano a riempire i corridoi delle società coinvolte.

Il futuro della panchina rossonera sembra convergere verso una figura tecnica di grande spessore, mentre i corridoi del calcio italiano si animano di indiscrezioni che collegano Roma e Milano. Antonio Cassano ha lanciato un’ipotesi che scuote l’equilibrio della Serie A: Gianpiero Gasperini potrebbe guidare il Milan nella prossima stagione, alimentando speculazioni su movimenti strategici già in atto tra le alte sfere dei due club. Le dinamiche romane e il riflesso sul mercato milanese. L’agitazione che interessa la capitale funge da catalizzatore per le possibili manovre future nel nord Italia. Il clima a Roma risulta fortemente condizionato dal rapporto deteriorato tra Claudio Ranieri e il tecnico piemontese.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, rivoluzione tecnica: Gasperini punta al trono rossonero

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