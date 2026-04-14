Milan rivoluzione o confusione | tanti soldi e pochi risultati

A partire dalla stagione 2021-2022, il club ha vissuto numerosi cambiamenti tra staff, giocatori e strategie. Investimenti ingenti sono stati fatti sul mercato, con numerosi acquisti e cessioni di calciatori. Tuttavia, i risultati sul campo non hanno rispecchiato le aspettative, con alcune sconfitte e prestazioni deludenti. La situazione ha portato a un dibattito tra tifosi e addetti ai lavori sulla direzione presa dalla squadra.

Milan, ma che è successo? Dalla stagione 2021-2022 (stagione in cui il Milan vinse il suo 19esimo scudetto), il Milan si è prefissato altri obiettivi, vedendo vincere sempre le grandi rivali (tranne che per la supercoppa di gennaio 2025, con Conceicao alla guida), festeggiando altri traguardi come, ad esempio, il bilancio positivo o una semplice e normalissima qualificazione in Champions League, cose di certo non all'altezza del club che è. Questa decrescita, come suggerito dal Corriere dello Sport, è iniziata con l'arrivo di Gerry Cardinale con un nuovo management. Il primo anno, con ancora la presenza di Paolo Maldini in dirigenza, il Milan si giocava le semifinali di Champions League contro l'Inter di Simone Inzaghi, con i due match vinti purtroppo dai nerazzurri.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, rivoluzione o confusione: tanti soldi e pochi risultati Anno giudiziario. Pochi mezzi tanti risultatiLa riforma dell’ordinamento giudiziario? "Totalmente disfunzionale rispetto ai bisogni reali della giustizia". Andreolli su Rocca Costanza: "Tanti annunci, pochi risultati"Rocca Costanza torna sotto i riflettori e la situazione d’impasse sta facendo di nuovo discutere. Che confusione #acmilan #sansiro ##seriea #vibes #Milan, 503 milioni investiti e 315 incassati: risultato un solo trofeo in quattro anni x.com Qual è stato il calciatore del Milan più forte di sempre - facebook.com facebook